كما انفرد في الجول.. الأهلي يكلف يانكون بالإشراف على حراس المرمى في قطاع الناشئين

كلف مجلس إدارة الأهلي، ميشيل يانكون بالإشراف بتدريب حراس المرمى في قطاع الناشئين.

وكان ذلك المنصب شاغرا منذ رحيل إكرامي الشحات عن النادي الأهلي.

وأعلن الأهلي تعيين جهاز فني جديد للفريق الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس.

وضم سورايس للجهاز الفني المدرب باولو لوبو مدرب حراس المرمى.

وقرر الأهلي منح يانكون المنصب الجديد للاستفادة من خبراته الكبيرة في إطار العمل على تجهيز الحراس الشباب والناشئين.

وأوضح الأهلي أن تكليف يانكون بهذه المهمة لما يملكه من كفاءة عالية ورغبة من القائمين على قطاع الكرة في اكتشاف وتأهيل حراس جدد في مختلف الأعمار السنية.

وعمل لوبو في الفريق الرديف لفيتوريا جيماريش خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2019.

وانضم لوبو بعدها إلى سواريس في موريرينسي ثم جيل فيسينتي وأعلن النادي البرتغالي رحيله عن النادي بجانب مدربه.

أما ميشيل يانكون فكان قد انضم إلى الجهاز الفني للأهلي في أغسطس 2019 تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.

واستمر يانكون في منصبه كمدرب حراس مرمى بالأهلي حتى بعد رحيل فايلر عن الأهلي في أكتوبر 2020.

وتواجد يانكون رفقة الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الذي رحل عن قيادة الفريق الشهر الجاري.

ماذا حدث بعد رحيل موسيماني؟

رحل بيتسو موسيماني عن قيادة الأهلي يوم 13 يونيو الجاري وتم تعيين سامي قمصان كقائم بأعمال المدير الفني لحين تعيين الجهاز الفني الجديد.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

تولى بعدها سامي قمصان مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وأعلن الأهلي التعاقد بشكل رسمي مع ريكاردو سواريس المدير الفني البرتغالي.

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