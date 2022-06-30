جوائز كاف - منتخب مصر والنادي الأهلي مرشحان لـ الأفضل

الخميس، 30 يونيو 2022 - 14:02

كتب : FilGoal

منتخب مصر

دخل منتخب مصر والنادي الأهلي قائمة المرشحين لجائزة الأفضل حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لنهاية الموسم.

وتقام حفل تقديم الجوائز في المغرب يوم 21 يوليو المقبل قبل يومين من نهاية كأس الأمم الإفريقية للسيدات.

الجائزة كانت قد ألغيت في العامين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا.

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ودخل منتخب مصر ضمن عشرة منتخبات مرشحة لجائزة الأفضل.

وكان المنتخب المصري قد وصل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا وحصد الوصافة بالخسارة من السنغال بركلات الترجيح.

وبنفس الطريقة خسر منتخب مصر فرصة التأهل إلى كأس العالم بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح في المرحلة النهائية من التصفيات.

أما النادي الأهلي فدخل ضمن عشرة أندية مرشحة لجائزة الأفضل في الموسم المنقضي.

وحصد الأهلي وصافة بطولة دوري أبطال إفريقيا بالخسارة من الوداد في النهائي، وكان الأحمر قد وصل إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

وكشف كاف في وقت سابق إن الاختيارات تمت بناء على الأداء خلال الفترة ما بين شهر بستمبر 2021 حتى يوليو 2022.

وجاءت المنتخبات المرشحة لجائزة الأفضل كالآتي: (مصر - السنغال - تونس - المغرب - بوركينا فاسو - الكاميرون - جزر القمر - غينيا الاستوائية - جامبيا - مالي).

أما الأندية المرشحة فجاءت كالتالي: (الأهلي المصري - الوداد المغربي - نهضة بركان المغربي - الرجاء المغربي - أهلي طرابلس الليبي - الاتحاد الليبي - وفاق سطيف الجزائري - مازيمبي الكونغولي - بترو أتليتكو الأنجولي - أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي).

وكانت النسخة الماضية قد أقيمت عام 2019 في مدينة الغردقة بمصر وتوج بها ساديو ماني كأفضل لاعب في إفريقيا، بينما حصلت أسيسات أوشوالا على جائزة أفضل لاعبة.

وستكون الجوائز التي سيتتم تقديمها خلال الحفل بالكامل كالآتي:

أفضل لاعب إفريقي

أفضل لاعب داخل القارة أفضل لاعبة إفريقية

أفضل لاعبة داخل القارة

أفضل لاعب شاب

أفضل منتخب

أفضل نادي

أفضل هدف

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