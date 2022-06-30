جوائز كاف - لاعب مانشستر يونايتد يتصدر قائمة أفضل لاعب شاب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب عن عام 2022.

ويتصدر التونسي حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد القائمة المكونة من 10 لاعبين.

وجاءت القائمة كالآتي:

دانجو واتارا (لوريان الفرنسي - بوركينا فاسو).

كريم كوناتي (ريد بول سالزبورج الألماني - كوت ديفوار).

جيسوس أوونو (ديبورتيفو ألافيس الإسباني - غينيا الإستوائية).

جيمس جوميز (هورسينس الدنماركي - جامبيا).

كمال الدين سليمانا (رين الفرنسي - غانا).

إلياكس موريبا (فالنسيا الإسباني - غينيا).

البلال توريه (ستاد ريمس الفرنسي - مالي).

أكينكونمي أمو (كوبنهاجن الدنماركي - نيجيريا).

بابي ماتار سار (ميتز الفرنسي - السنغال).

حنبعل المجبري (مانشستر يونايتد - تونس).

ويقام حفل توزيع الجزائر في المغرب يوم 21 يوليو المقبل.

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