بعد ثنائية مروان حمدي.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري

سجل مروان حمدي هدفين من أصل ثلاثية فاز بهما فريقه سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين في استاد الإسكندرية ضمن الجولة 23 من الدوري.

فكيف أصبح صراع الهدافين بعد ثنائية مروان حمدي؟

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