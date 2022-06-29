بعد ثنائية مروان حمدي.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري
الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 23:52
كتب : FilGoal
سجل مروان حمدي هدفين من أصل ثلاثية فاز بهما فريقه سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين في استاد الإسكندرية ضمن الجولة 23 من الدوري.
فكيف أصبح صراع الهدافين بعد ثنائية مروان حمدي؟
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