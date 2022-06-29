مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع سواريس قبل القمة.. وهذه أسباب اختياره

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 22:53

كتب : أحمد الخولي

ريكاردو سواريس

أوضح مصدر داخل الأهلي أسباب التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريس لتدريب الفريق.

ووقّع سواريس على عقد تدريب الأهلي لمدة عامين في انتظار الإعلان الرسمي للنادي.

وصرّح المصدر لـ FilGoal.com: "الاتفاق مع سواريس تم من قبل مباراة القمة أمام الزمالك، وقد تابع الفريق خلال الفترة الماضية".

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وأضاف: "الأهلي لم يكن مهتمًا باستقدام اسم كبير لتدريبه، بل الأهم أن يكون جادًا في عمله ويطور اللاعبين بشكل فردي".

وأتم: "اختيار سواريس يوافق ثوابت الأهلي التي أرسيت لاختيار المديرين الفنيين، وكذلك المتغيرات الخاصة بالمستوى الحالي مع الفريق".

وكان FilGoal.com قد كشف قبل أسبوعين معايير اختيار المدير الفني الجديد للأهلي بعد الانفصال عن بيتسو موسيماني.

وذكر FilGoal.com وقتها أن الأطراف المسؤولة عن قطاع الكرة بالنادي الأهلي، والمتمثلة في محمود الخطيب رئيس النادي، ولجنة التخطيط، وشركة الكرة التي ستتسلم مسؤوليتها عن قطاع الكرة بشكل كامل، بداية من 1 يوليو المقبل رسميا.

ووضعت تلك الأطراف خطة ورؤية للنادي خلال الفترة المقبلة، وتستمر لسنوات مقبلة، نظرا لتحول فريق الكرة إلى شركة استثمارية، ما يعني حتمية عدم الخسارة المادية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإدارة تشترط بأن يكون المدرب المقبل، قادر على تنفيذ تلك الرؤية، ومن أهم صفاته تطوير مستوى اللاعبين وصناعة النجوم، واستغلال قطاع الناشئين.

إدارة الأهلي ترى بأن تجربة ريني فايلر المدرب السويسري السابق، كانت ملهمة، ويريدون تكرارها ولكن مع مدرب آخر.

لتنطبق تلك المعايير على سواريس الذي رحل عن جيل فيسنتي لقيادة بطل إفريقيا 10 مرات.

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