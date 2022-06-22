انتخابات أتليتك بلباو.. مرشحان يتفقان مع فالفيردي وآخر يعد باستقدام بييلسا

اشتعل الصراع الانتخابي على رئاسة نادي أتليتك بلباو الإسباني، مع ظهور اسمي مدربيه السابقين: إرنستو فالفيردي، ومارسيلو بييلسا.

أعضاء أتليتك بلباو ينتخبون رئيسًا ومجلس إدارة جديدًا الجمعة المقبل، والوعود الانتخابية وصلت إلى ذروتها.

يتنافس على مقعد الرئاسة الثلاثي إنياكي أريتشاباليتا، وريكاردو باركالا، وجون أوريارتي.

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ولزيادة حظوظهم في الظفر بالأصوات بالانتخابات التي ستقام في ملعب سان ماميس، اتفق كل رئيس مع مدير فني لتولي تدريب الفريق حال فوزه.

أريتشاباليتا أوضح أن مديره الفني سيكون الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الذي قاد أتليتك بلباو لآخر نهائي أوروبي خاضه.

بييلسا (66 عامًا) قاد أتليتك بلباو بين 2011 و2013 وساهم في وصوله لنهائي الدوري الأوروبي ونهائي كأس ملك إسبانيا، لكنه خسر المباراتين بعد أن قدّم كرة قدم جذابة أثرت قلوب الباسكيين.

ولا يرتبط بييلسا بتدريب أي فريق منذ اقالته من تدريب ليدز يونايتد الإنجليزي الموسم الماضي وقتما كان الفريق يصارع على الهبوط.

على جانب آخر، اتفق باركالا وأوريارتي مع إرنستو فالفيردي لإدارة الفريق الباسكي فنيًا حال فوز أي منهما.

فالفيردي (58 عامًا) الذي مثّل أتليتك بلباو لست مواسم كلاعب، تولى تدريب الفريق أول مرة بين 2003 و2005، قبل أن يقوده في فترة ذهبية بالعصر الحديث بين 2013 و2017.

ونجح فالفيردي وقتها في قيادة أتليتك بلباو لأول ألقابه في القرن الـ21، والأول له منذ 1984، بفوزه على برشلونة بخماسية في كأس السوبر الإسباني.

وابتعد فالفيردي عن التدريب منذ إقالته من تدريب برشلونة مطلع عام 2020.

على صعيد آخر، لم يصدر أي قرار بشأن مارسيلينو جارسيا تورال المدير الفني للفريق الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الشهر.

وينتظر مارسيلينو انتخاب مجلس إدارة جديدة لتحديد مستقبله، لكنه في الوقت نفسه لا يرغب في الاستمرار وودّع الجماهير بالفعل مع نهاية الدوري الإسباني قبل عدة أسابيع.

وتولى مارسيلينو المهمة منذ يناير 2021، واحتل وصافة كأس ملك إسبانيا مرتين، بالإضافة إلى وصافة كأس السوبر الإسباني، كما فاز بكأس السوبر الإسباني في ثاني -وآخر- بطولات أتليتك بلباو خلال القرن الحالي.

واحتل أتليتك بلباو المركز الثامن في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وبالتالي يغيب عن المشاركات الأوروبية العام المقبل.

كما ودّع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي رغم إقصائه قبلها برشلونة وريال مدريد على التوالي.

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