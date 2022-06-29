ثلاثية ثالثة.. سموحة يسقط الأهلي في ليلة الأهداف الجميلة

في ليلة الأهداف الجميلة تغلب سموحة على منافسه الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الأربعاء.

واستضاف سموحة منافسه الأهلي في استاد الإسكندرية في الجولة 23 من الدوري.

افتتح مروان حمدي أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة لسموحة بعد مراوغة رائعة لمحمد هاني ورامي ربيعة.

وأضاف عبد الكبير الوادي الهدف الثاني للفريق السكندري في الدقيقة 45 بعد انفراد وتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل مروان حمدي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 46 وبعد انطلاق الشوط الثاني مباشرة بعدما راوغ محمد هاني وأحمد نبيل "كوكا" ببراعة وسدد في الشباك.

فيما جاء هدف الأهلي الأول عن طريق رأسية من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 59.

أما الهدف الثاني جاء عن طريق حسام حسن في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة بالتساوي مع فيوتشر لكن فارق المواجهات المباشرة يجعل الأخير يحتل المركز الرابع فيما يأتي منافسه السكندري خامسا.

فيما تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بعدما خاض 20 مباراة.

ويبتعد الأهلي عن بيراميدز بخمس نقاط، وعن الزمالك المتصدر بسبع نقاط.

لكن بيراميدز والزمالك خاضا كل مبارياتها الـ23.

ثلاثية ثالثة

أصبحت هذه هي المرة الثالثة التي ينجح فيها سموحة في هز شباك الأهلي بثلاثة أهداف.

كانت المرة الأولى في سنة 2015 وفاز سموحة حينها بثلاثية دون رد.

والمرة الثانية كانت في كأس الرابطة وبالنتيجة ذاتها.

واليوم نجح سموحة في تكرار الثلاثية للمرة الثالثة له ضد الأهلي ولكنه استقبل هدفين وفي النهاية خرج منتصرا ويظفر بالثلاث نقاط كاملين.

وأصبحت هذه هي أول مرة يفوز فيها سموحة على الأهلي مرتين في سنة ميلادية واحدة.

وإجمالا هذا هو الفوز السادس لسموحجة على الأهلي والثالث له في آخر خمس مباريات بينهما.

وأصبحت هذه هي الهزيمة الثانية للأهلي في الدوري خلال الموسم الجاري بعد الخسارة من المصري بهدف دون رد.

كما أن هذه هي أول مرة يستقبل فيها الأهلي ثلاثة أهداف منذ فوزه على الزمالك بخمسة أهداف لثلاثة في الدور الأول.

وأخيرا أصبحت تلك الهزيمة هي الأول للأهلي مع مدربه المؤقت سامي قمصان قبل تسليمه المهمة للمدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريس.







































ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من الأهلي وسدد محمد شريف الكرة ولكنها ذهبت لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ومن خطأ في بناء اللعب من رامي ربيعة قطع لاعبو سموحة الكرة ومرر حسين فيصل الكرة لمروان حمدي الذي راوغ محمد هاني وربيعة وسدد في الشباك ليعلن عن الهدف الاول للفريق السكندري.

وسدد أليو ديانج الكرة برأسية لكن تصدى لها الهاني سليمان.

وكاد محمد شريف يدرك التعادل لكن رأسيته القوية مرت بجوار المرمى بقليل.

واصل الأهلي ضطغه الهجومي وأطلق محمد هاني تسديدة قوية أبعدها الهاني سليمان.

وأرسل محمد شريف عرضية زاحفة لكن صلاح محسن لم يستطع اللحاق بالكرة.

وتبادل محمد شريف الكرة سريعا مع محمد مجدي "افشة" لكن الأول لم يسدد وذهبت الكرة بعيدا عنه.

وبعدها أطلق شريف تسديدة قوية مرت بجوار مرمى سموحة.

وبدأ سموحة يستفيق وأطلق شريف رضا تسديدة قوية أبعدها محمد الشناوي وشتتها الدفاع.

وتبعها تسديدة قوية من خالد عبد الفتاح مرت بجوار مرمى الأهلي بقليل.

وكاد الأهلي يدرك التعادل لكن تسديدة محمد شريف ارتطمت في القائم الأيمن وأمسك الهاني سليمان بالكرة.

وفي الدقيقة 45 ومن خطأ جديد من رامي ربيعة في تمرير الكرة قطع مصطفى الخواجة الكرة ومرر بينية لعبد الكبير الوادي الذي أطلق تسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لسموحة.

وكاد صلاح محسن يقلص النتيجة لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

وأجرى قمصان تبديلا بين الشوطين بمشاركة حسين الشحات بدلا من ربيعة.

ومع بداية الشوط الثاني استغل مروان حمدي خطأ جديد من دفاع الأهلي وراوغ محمد هاني وأحمد نبيل "كوكا" وسدد في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لسموحة.

وبعدها شارك حسام حسن وزياد طارق بدلا من صلاح محسن وعلي معلول.

وفي الدقيقة 60 قلص طاهر محمد طاهر النتيجة برأسية بعد عرضية من الشحات.

وبعدها أجرى سموحة ثلاثة تبديلات بمشاركة أبو بكر ليادي وأحمد عيد تمساح وأحمد حمص بدلا من حسين فيصل ومصطفى الخواجة وحمدي علاء.

وأطلق حسين الشحات تسديدة بعد ذلك بدون معنى ذهبت لأعلى المرمى.

وشارك وليد سليمان بعد ذلك بدلا من كوكا.

ولاحت أكثر من فرصة هدف محقق لسموحة وانفرد مروان حمدي بمرمى الأهلي لكن في أول مرة ذهبت تسديدته لأعلى المرمى.

وفي المرة الثانية أبعد الشناوي الكرة ثم شتتها الدفاع.

وشارك حمدي فتحي بدلا من أليو ديانج في الدقيقة 75 في خامس تبديلات الأهلي.

وفي الدقيقة 80 حصل الأهلي على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على أحمد عيد تمساح، لكن محمود البنا حكم اللقاء لغى قراره عقب العودة لتقنية الفيديو.

وكاد وليد سليمان يقلص النتيجة لكن الهاني سليمان تصدى له وتبعه بتصد آخر أمام حسين الشحات ثم زياد طارق.

واحتسب الحكم ست دقائق وقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل حسام حسن هدفا ثانيا للأهلي.

وسدد شريف الكرة برأسه لكن مرت بجوار المرمى بقليل.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز سموحة بثلاثة أهداف لهدفين.