خبر في الجول - الأهلي يعرض منصبا جديدا على ميشيل يانكون

عرض مجلس إدارة النادي الأهلي منصب جديد على ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى الحالي، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني الجديد.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الأهلي عرض منصب المشرف العام على حراس المرمى بقطاع الناشئين على يانكون.

وبات ذلك المنصب شاغرا منذ رحيل إكرامي الشحات عن النادي الأهلي.

وكان ريكاردو سواريس المدير الفني المقبل للأهلي قد اتفق مع إدارة النادي على ضم مدرب حراس مرمى.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي بشكل رسمي تعيين سواريس لقيادة الفريق عقب مواجهة سموحة في الدوري.

ويضم سواريس، باولو لوبو لمنصب مدرب حراس المرمى صاحب الـ35 عاما.

وعمل لوبو في الفريق الرديف لفيتوريا جيماريش خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2019.

وانضم لوبو بعدها إلى سواريس في موريرينسي ثم جيل فيسينتي وأعلن النادي البرتغالي رحيله عن النادي بجانب مدربه.

أما ميشيل يانكون فكان قد انضم إلى الجهاز الفني للأهلي في أغسطس 2019 تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.

واستمر يانكون في منصبه كمدرب حراس مرمى بالأهلي حتى بعد رحيل فايلر عن الأهلي في أكتوبر 2020.

وتواجد يانكون رفقة الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الذي رحل عن قيادة الفريق الشهر الجاري.

ماذا حدث بعد رحيل موسيماني؟

رحل بيتسو موسيماني عن قيادة الأهلي يوم 13 يونيو الجاري وتم تعيين سامي قمصان كقائم بأعمال المدير الفني لحين تعيين الجهاز الفني الجديد.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

تولى بعدها سامي قمصان مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

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