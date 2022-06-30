مدير يوفنتوس عن دي ليخت: من المستحيل الاحتفاظ بلاعبين يريدون المغادرة

الخميس، 30 يونيو 2022 - 05:25

كتب : FilGoal

ماتيس دي ليخت - يوفنتوس

ألمح ماوريتسيو أريفابيني، المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس إلى اقتراب رحيل ماتياس دي ليخت مدافع الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانتشرت الكثير من التقارير مؤخرا تفيد رحيل المدافع الهولندي قبل نهاية عقده التي ينتهي صيف 2024.

وقال أريفابيني في تصريحات لـ "توتو سبورت": "من المستحيل الاحتفاظ باللاعبين عندما يريدون مغادرة النادي".

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وأضاف "لكن يجب أن تكون جميع الأطراف راضية".

ويرتبط دي ليخت (22 عاما) بتعاقد مع يوفنتوس حتى صيف 2024 ولديه شرط جزائي بقيمة 125 مليون يورو.

وبحسب التقارير فإنه من المقرر أن يرتفع بند الشرط الجزائي إلى 140 مليون يورو في السنة الأخيرة من التعاقد.

وشارك المدافع الهولندي مع يوفنتوس في 42 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع أخر.

موقف التجديد

بحسب "سكاي سبورت" إيطاليا فإن هناك مفاوضات بين دي ليخت وإدارة البيانكونيري في الوقت الحالي من أجل تجديد التعاقد

وقال دي ليخت في تصريحات لشبكة ESPN خلال بطولة الأمم الأوروبية: "غير صحيح تجديد تعاقدي، توجد مفاوضات ولكن على مستوى منخفض".

وأوضح المدافع الهولندي "لا يزال عقدي مستمر لمدة عامين، لذلك لدي متسع من الوقت".

وكان المدافع الهولندي شارك مع يوفنتوس خلال الموسم الماضي في 42 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أخر.

الأندية المهتمة

يعتبر نادي تشيلسي أبرز المهتمين بضم دي ليخت، ووفقا لـ "توتو سبورت" فإنه عرض على يوفنتوس 40 جنيه إستيرليني بالإضافة أحد اللاعبين كريستيان بوليسيتش أو تيمو فيرنر لكن النادي الإيطالي رفض.

يذكر أن التقارير أشارت مؤخرا إلى حصول توماس توخيل مدرب تشيلسي على وعود من المالك الجديد تود بويلي، بدعم مادي يصل إلى 200 مليون جنيه استرليني قبل إضافة حاصل عمليات البيع المحتملة.

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