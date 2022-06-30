وكيل باولو سوزا يوضح حقيقة "تسبب كيروش في عدم تدريبه لمنتخب مصر"

أوضح هوجو كاجودا وكيل المدرب البرتغالي باولو سوزا، حقيقة تواصله مع كارلوس كيروش لاستشارته بشأن تدريب منتخب مصر.

سوزا اعتذر عن عدم تدريب الفراعنة رغم توصله لاتفاق مبدئي مع اتحاد الكرة المصري، قرار حملته بعض التقارير لـ كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

وقال كاجودا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "غير صحيح أن كيروش تسبب في فشل مفاوضات سوزا مع الاتحاد المصري".

وأضاف كاجودا: "لم يحدث أي تواصل بين سوزا وكاجودا مطلقا".

وأتم: "لا يمكنني الإفصاح عن أي شيء يخص المفاوضات مع الاتحاد المصري في الوقت الحالي".

ودخل كيروش في صراع علني مع الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأيام الماضية بسبب زعمه عدم تلقيه مستحقاته بالكامل.

ونشر كيروش رسالة مطولة بعث بها لـ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتدور الرسالة حول مبلغ العقوبة التي تعرض لها كيروش بسبب تغيبه عن المؤتمر الصحفي لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، والذي خصمه اتحاد الكرة من مستحقات المدرب بواقع 25 ألف دولار.

وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر 2-1، ولكن وقع المدرب البرتغالي تحت طائلة عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إثر هذا الغياب.

ولم يتمكن كيروش في ذلك الوقت من الوصول إلى مقر المؤتمر في ملعب أحمدو أهيدجو، بسبب الزحام المروري وعدم وجود تأمين إضافي لسيارة المدرب من أجل المؤتمر الصحفي، إذ كانت الأولوية الأمنية لحافلة المنتخب المتجهة من المران الأخير إلى مقر الإقامة.

وجاءت رسالة كيروش إلى العطار كالتالي:

السيد وليد

لا أعتقد أنك نفس الرجل الذي دعاني للعشاء في منزله

عار عليك يا سيدي

كيف تملك الجرأة على معاملتي بهذا الشكل السيئ وبهذا القرار من طرف واحد بعد اجتماعنا الأخير؟

أنت تتعامل بوجهين. واحد أمامنا والثاني خلفنا بعد أن رحلنا.

أنت تعلم أن رئيس الاتحاد يعلم أني لا علاقة لي بهذه العقوبة.

لدينا شهود. اللواء حلمي مشهور وقائد السيارة والسيد أسامة إسماعيل.

كل المنتخب يمكنه أن يشهد بأن المؤتمر فاتنا بسبب خطأ الاتحاد الإفريقي وسلطات الأمن.

كيف يمكنك أن تكون غير أخلاقي وتسيء إليّ بخصم هذا المبلغ مني؟

عار عليك يا سيد وليد

أنا لا أستحق هذه المعاملة من الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعدك أني سأقاتل ضد هذه الإساءة وهذا القرار غير الأمين.

كارلوس كيروش

ورد مصدر من اتحاد الكرة على هذه الرسالة عبر FilGoal.com في تصريحات خاصة قائلا: "البداية كانت عندما تواصل حازم إمام مع كيروش منذ بضعة أيام وتحدث معه عن العودة حال وجود الرغبة، فكان رد المدرب أنه يريد مستحقاته المتأخرة أولا".

وأضاف "أكد إمام له أنه سيحصل على مستحقاته كاملة على الفور، وطلب من وليد العطار إنهاء هذا الملف، فراجع الأخير جميع المستحقات بما فيها مكافآت البطولة العربية ومكافآت الأدوار الإقصائية في كأس أمم إفريقيا".

وأوضح المصدر "خصم العطار فقط الغرامات التي وقعها الاتحاد الإفريقي على كيروش، والتي لا يحق لاتحاد الكرة سدادها على نفقته، لأن ذلك سيعد مخالفة مالية".

وتابع "جميع الاتحادات والأندية لا تتكفل بدفع غرامات العقوبات على المدربين أو اللاعبين. المتبقي فقط من المستحقات 40 ألف دولار لمساعدي كيروش، أما الأخير فحصل على كافة مستحقاته دون خصم مليم".

واختتم "اتحاد الكرة فوجئ برسائل كيروش التى أرسلت لكل الصحفيين في مصر عن ما يدور يينه وبين الاتحاد، واعتبر ذلك ردا منه على مسألة عودته".

وكان مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم قد كشف في وقتٍ سابق عن اعتذار سوزا عن عدم تولي مهمة تدريب مصر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "باولو سوزا اعتذر عن عدم تدريب المنتخب بعد أن كنا قد توصلنا لاتفاق معه".

ويبحث اتحاد الكرة عن مدير فني أجنبي لتعويض إيهاب جلال الذي تم توجيه الشكر له بعد 3 مباريات فقط على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وبدأ اللاعب البرتغالي السابق مسيرته التدريبية في عام 2005 مع منتخب بلاده تحت 16 سنة ثم قاد كوينز بارك رينجرز الأسكتلندي وسوانزي سيتي الويلزي ثم ليستر سيتي الإنجليزي.

ثم قاد صاحب الـ51 عاما فريق فديوتون المجري ومكابي تل أبيب الإسرائيلي وبازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي حيث درب وقتها محمد صلاح.

ذلك قبل أن يحط الرحال في الصين لتدريب تيانجين تيدا ثم بوردو الفرنسي ومنتخب بولندا وأخيرا فلامنجو.

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