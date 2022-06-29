دورة البحر المتوسط - الميدالية 21.. شيماء محمد تحقق برونزية المصارعة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 21:31

كتب : FilGoal

شيماء محمد - برونزية مصارعة البحر المتوسط

حققت شيماء محمد الميدالية رقم 21 لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 المقامة في الجزائر.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط حتى 5 يوليو المقبل.

وتغلبت شيماء محمد على لاعبة إيطاليا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في منافسات وزن تحت 53 كجم للمصارعة الحرة.

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ورفعت البعثة المصرية رصيدها إلى 21 ميدالية بواقع 5 ذهب - 5 فضة - 11 برونز.

وبذلك تكون مصر قد حصدت 6 ميداليات اليوم الأربعاء بينهم ذهبية وخمس برونزيات.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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