طبيب الزمالك يكشف إصابة سيف فاروق جعفر

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 14:51

كتب : إبراهيم رمضان

سيف فاروق جعفر - الزمالك

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن نتيجة الأشعة التي خضع لها سيف فاروق جعفر لاعب الفريق.

وتعرض سيف للإصابة في ذراعه خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا والتي أقيمت أمس على استاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال أسامة في تصريحات لموقع النادي: "الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بكسر في المشطية الرابعة للذراع".

أخبار متعلقة
كوبا ليبرتادوريس - إصابة ويليان وتحية نازية بين بوكا وكورينثيانز.. وسكولاري يواصل سلسلته مع باراناينسي خبر في الجول - بعد وصوله.. اجتماع بين سواريس والخطيب وموعد بداية عمله مع الأهلي تقرير إنجليزي: مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض جديد لمدافع أياكس موندو ديبورتيفو: لينجليه اختار توتنام

وأضاف "قمنا بعمل جبيرة للاعب بالأمس وسيتم تحديد إذا كان سيستمر في العلاج التحفظي من خلاله الجبيرة أو اللجوء لتدخل جراحي لتثبيت الكسر بواسطة مسامير أو شرائح لاحقا".

سيف تم تصعيده للفريق الأول هذا الموسم في عدة مناسبات وشارك في 6 مباريات وسجل خلالهم هدف واحد كان في مرمى الداخلية في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق 7 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث الذي يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

طالع أيضا:

خاص – موعد بداية عمل سواريس مع الأهلي

خاص – استبعاد ثنائي الأهلي من لقاء سموحة

حوار مرموش – صلاح ومنتخب مصر وبانينكا وعروض إنجلترا

خاص – موعد وصول خبير لجنة التحكيم الأجنبي

مدرب مصر - قائد نجاحات سويسرا الأخيرة

الزمالك سيف فاروق جعفر محمد أسامة
نرشح لكم
تعرف على مساعدي سواريس الأربعة المنتظرين في الأهلي خبر في الجول - بعد وصوله.. اجتماع بين سواريس والخطيب وموعد بداية عمله مع الأهلي خبر في الجول - استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة لقاء سموحة.. والأسباب عواد: يجب علينا تصحيح بعض الأخطاء.. وهدفنا تحقيق الثنائية في الجول يكشف موعد وصول كلاتنبرج إلى القاهرة للاجتماع والتعاقد مع اتحاد الكرة مدرب مصر - قائد نجاحات سويسرا الأخيرة.. من هو فلاديمير بيتكوفيتش المرشح لتدريب الفراعنة مواعيد مباريات اليوم 29-6-2022 - الأهلي وبيراميدز.. وحسم الدوري المغربي مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك
أخر الأخبار
ميلان يوقع عقد شراكة طويل الأمد مع بوما 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
تعرف على مساعدي سواريس الأربعة المنتظرين في الأهلي 8 دقيقة | تقرير في الجول
سبورت: برشلونة مجبر على تعديل عقدي كيسيه وكريستنسن 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك يكشف إصابة سيف فاروق جعفر 31 دقيقة | الكرة المصرية
كوبا ليبرتادوريس - إصابة ويليان وتحية نازية بين بوكا وكورينثيانز.. وسكولاري يواصل سلسلته مع باراناينسي 50 دقيقة | أمريكا
موندو ديبورتيفو: لينجليه اختار توتنام ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - بعد وصوله.. اجتماع بين سواريس والخطيب وموعد بداية عمله مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تقرير إنجليزي: مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض جديد لمدافع أياكس ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا