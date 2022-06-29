طبيب الزمالك يكشف إصابة سيف فاروق جعفر

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن نتيجة الأشعة التي خضع لها سيف فاروق جعفر لاعب الفريق.

وتعرض سيف للإصابة في ذراعه خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا والتي أقيمت أمس على استاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال أسامة في تصريحات لموقع النادي: "الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بكسر في المشطية الرابعة للذراع".

وأضاف "قمنا بعمل جبيرة للاعب بالأمس وسيتم تحديد إذا كان سيستمر في العلاج التحفظي من خلاله الجبيرة أو اللجوء لتدخل جراحي لتثبيت الكسر بواسطة مسامير أو شرائح لاحقا".

سيف تم تصعيده للفريق الأول هذا الموسم في عدة مناسبات وشارك في 6 مباريات وسجل خلالهم هدف واحد كان في مرمى الداخلية في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق 7 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث الذي يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

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