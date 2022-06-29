زيزو يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 21-22

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 16:24

كتب : FilGoal

هدف زيزو لاعب الزمالك في سيراميكا كليوباترا

يشتعل الصراع على لقب هداف الدوري المصري بتنافس ثلاثي.

وتستكمل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري يوم الأربعاء بمباراتين

ويتصدر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك جدول ترتيب هدافين الدوري المصري برصيد 12 هدفا.

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