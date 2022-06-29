زيزو يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 21-22
الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 16:24
كتب : FilGoal
يشتعل الصراع على لقب هداف الدوري المصري بتنافس ثلاثي.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
وتستكمل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري يوم الأربعاء بمباراتين
ويتصدر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك جدول ترتيب هدافين الدوري المصري برصيد 12 هدفا.
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