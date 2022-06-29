زيزو يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 21-22

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اعتذار بيتكوفيتش عن عدم تدريب المنتخب.. وتأجيل إعلان المدرب الجديد

أشرف صبحي: سندعم المنتخب ماليا للتعاقد مع مدرب أجنبي.. وتحمست لعودة كيروش

أحمد سامي: التفريط في أي لاعب بـ سيراميكا كليوباترا لن يكون بسهولة

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عواد: يجب علينا تصحيح بعض الأخطاء.. وهدفنا تحقيق الثنائية