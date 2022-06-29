تسريبات جديدة تهز إسبانيا.. راموس طلب الفوز بالكرة الذهبية 2019

بعد تسريبات لويس روبيالس رئيس الاتحاد الإسباني وجيرارد بيكيه مدافع برشلونة، والتي أثارت الجدل في الأوساط المحلية والعالمية، جاء الدور على سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي.

سيرخيو راموس النادي : باريس سان جيرمان

وبحسب "elconfidencial" الإسباني فأن راموس طلب من روبيالس مساعدته للفوز بالكرة الذهبية في 2019 والتي تقُدم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وإليكم نص التسريبات:

راموس: "روبي (روبيالس)، ليلة سعيدة، آمل أن تكون بصحة جيدة رفقة عائلتك، أنت تعلم أني لم أطلب منك أي شيء من قبل، لكن أريد فعل ذلك اليوم، لأنني اعتقد أنني قدمت أداءً خاصا هذا العام".

كما سأل راموس أن يتواصل روبيالس مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي (يويفا) من أجل "مسألة الكرة الذهبية".

راموس: "سأكون ممتنا لك طيلة حياتي، ليس لي فقط، لكن لأنني اعتقد أن الكرة الإسبانية تستحق ذلك كثير، أرسل لك عناقا".

ورد روباليس على راموس أنه سيساعده بكل طريقة ممكنة.

وسيتم نشر التسريبات بشكل كامل وحصري في الأول من يوليو والتي تعود لعام 2019 والتي تعرف باسم "تسريبات روبيالس".

في ذلك العام فاز ليونيل ميسي نجم برشلونة آنذاك للمرة السادسة في مسيرته.

ولم يتواجد راموس في قائمة الـ 30 لاعب المرشحين للجائزة من الأساس.

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