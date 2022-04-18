تسريبات صوتية تورط بيكيه والاتحاد الإسباني في قضية فساد بشأن إقامة السوبر في السعودية

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 14:51

كتب : دعاء نائل

جيرارد بيكيه

تورط جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ولويس روبياليس رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم في قضية فساد على خلفية إقامة السوبر الإسباني في السعودية.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

برشلونة

وكشفت صحيفة "El Confidencial" الإسبانية عن تسجيل صوتي يدين بيكيه وروبياليس بالضغط على السلطات في المملكة العربية السعودية لدفع مبلغ 24 مليون يورو لاستضافة كأس السوبر الإسباني في أرضها.

وأوضحت الصحيفة أن بيكيه تفاوض مع رئيس الاتحاد الإسباني للحصول على 6 ملايين يورو من الاتفاق الذي حصل بين روبياليس والسعودية للعب كأس السوبر على أراضيها.

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وأفادت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني وضع بندين يجبر السعودية على دفع عمولة النجاح بقيمة 4 ملايين يورو لشركة بيكيه "كوزموس"، وفي حال لم يتم دفعها فسيتم إيقاف لعب كأس السوبر الإسباني في السعودية.

ما هي تفاصيل التسريب الصوتي؟

ووفقا لـ "El Confidencial" فإن التسريب الصوتي لروبياليس يعود ليوم 15 سبتمبر 2019، وجاء كالآتي: "جيري [جيرارد بيكيه] مبروك، أنا لا أشير إلى مباراة الأمس الرائعة أو هدفك [ضد فالنسيا]، الساعة تجاوزت الـ12 تم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية، شكرا كل شيء. أنا هنا من أجل كل ما تحتاجه".

وتم الكشف عن المزيد من المحادثات في التقرير حيث يمكن سماع بيكيه وهو يقنع روبياليس بالمضي قدما في المشروع عندما كانت لديه شكوك بسبب العرض المالي المقترح في أغسطس 2019: "انظر روبي، إذا كان الأمر يتعلق بالمال، فإن ريال مدريد سيقبل 8 ملايين يورو، و8 مليون يورو لبرشلونة. أنت يمكنك الحصول على مليوني يورو ومليون يورو للاثنين الآخرين، وسيحصل الاتحاد على 6 ملايين يورو. ويمكننا الضغط على المملكة العربية السعودية للحصول على مبلغ إضافي يتراوح بين مليون و 2 مليون يورو".

"بهذه الطريقة سيظهر أنك لم ترتكب أي خطأ، أنت تفهم؟ هم نفس الأشخاص، بنفس السعر، ويمكنك القول أنك لم تكن مخطئا".

وفي محادثة أخرى بين بيكيه وروبياليس، أثيرت احتمالية إقامة البطولة في ملعب إسباني، ويظهر هنا اسم ملعب "كامب نو" كخيار.

روبياليس وبيكيه وضعا استراتيجية لإقامة البطولة في ملعب برشلونة، وهو إبلاغ ريال مدريد أولا بخوض المباراة على "سانتياجو برنابيو".

وجاء رد روبياليس: "حسنا جيري، سأرى الأمر مع مدريد، أعتقد أنهم سيقولون لا، وهذا سيمنحنا تبريرا للمستقبل حين نختار كامب نو".

وأضاف: "سنقول إنه ملعب بسعة أكبر، وأن برشلونة بطل الدوري، وبطل الكأس أو المتأهل إلى النهائي، سيكون الأمر شرعيا".

وحتى الآن لم يرد بيكيه أو لويس روبياليس على هذه الادعاءات بعد.

تغيير نظام البطولة

بطولة السوبر الإسباني كانت تقام بنظام مباراتين ذهاب وعودة، ويستضيف كل فريق مباراة منها.

ومنذ عام 2019، تغير نظام البطولة، لتكون بنظام نصف النهائي والنهائي، بين بطل ووصيف الدوري الإسباني، مع بطل ووصيف كأس ملك إسبانيا، بحسب قرعة يجريها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

الدوري الإسباني جيرارد بيكيه
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