دورة البحر المتوسط – ضحى هاني تحجز مقعدا في قبل نهائي فردي الريشة الطائرة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 12:56

كتب : FilGoal

ضحى هاني - ريشة طائرة

حجزت ضحى هاني لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة مقعدا في نصف نهائي فردي السيدات بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وفازت ضحى هنا على ماريا سوديماك بطلة منتخب صربيا بنتيجة 2-1 خلال الدورة المقامة بمدينة وهران الجزائرية.

ومن المقرر أن تخوض ضحى هاني مباراة نهائي فردي سيدات الريشة الطائرة، غدا الخميس.

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وتنافس مصر على أكثر من ميدالية في ألعاب مختلفة مثل الجودو والجمباز والمصارعة وتنس الطاولة.

ورفعت البعثة المصرية رصيدها إلى 15 ميدالية بواقع 4 ذهب - 5 فضة - 6 برونز.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 ضحى هاني الريشة الطائرة
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