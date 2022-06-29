فوزي البنزرتي مدربا لـ أهلي بنغازي
الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 11:29
كتب : FilGoal
أعلن نادي أهلي بنغازي الليبي تعيين المدير الفني التونسي فوزي البنزرتي مدربا للفريق خلفا للصربي روديون جاسنين.
ورحل المدرب المخضرم عن فريق الاتحاد المنستيري قبل أيام وعقب نهاية الدوري التونسي.
وكشف البنزرتي عن مفاوضات أهلي بنغازي معه قبل أيام وأكد أنه يدرس العرض أولا قبل أن يتخذ قراره.
وأنهى الاتحاد المنستيري الدوري التونسي مع البنرزتي في المركز الثاني خلف الترجي في المرحلة النهائية لتحديد البطل.
وتولى البنزرتي البالغ من العمر 72 عاما تدريب العديد من الأندية التونسية والعربية مثل الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي، وأيضا الوداد المغربي والرجاء، وكذلك منتخبي تونس وليبيا.
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