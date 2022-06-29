مواعيد مباريات اليوم 29-6-2022 - الأهلي وبيراميدز.. وحسم الدوري المغربي
الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 10:58
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.
ويلعب بيراميدز ضد إنبي في تمام الساعة 7:00 مساء عبر (أون تايم سبورتس 2).
ويحل الأهلي ضيفا على سموحة على ملعب الإسكندرية في تمام الساعة 9:30 مساء عبر (أون تايم سبورتس).
وويلعب الوداد مع مولودية وجدة في مباراة لحسم الدوري المغربي الساعة 7:00 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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