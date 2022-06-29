مواعيد مباريات اليوم 29-6-2022 - الأهلي وبيراميدز.. وحسم الدوري المغربي

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 10:58

كتب : FilGoal

هدف حسام حسن مع الأهلي في بيراميدز

تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب بيراميدز ضد إنبي في تمام الساعة 7:00 مساء عبر (أون تايم سبورتس 2).

ويحل الأهلي ضيفا على سموحة على ملعب الإسكندرية في تمام الساعة 9:30 مساء عبر (أون تايم سبورتس).

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وويلعب الوداد مع مولودية وجدة في مباراة لحسم الدوري المغربي الساعة 7:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

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