مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

حسام حسن - كهربا

كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم "كهربا" سبب تواجد اللاعب في استاد القاهرة في توقيت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

محمود كهربا

النادي : هاتاي سبور

الأهلي

وقال مصدر مقرب من كهربا لـ FilGoal.com: "سبب التواجد في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا؟ اللاعب حضر لأداء تدريبات لياقة بدنية في أحد المراكز المتخصصة والتي يتواجد مقرها في الاستاد وتصادف موعد المران مع بداية اللقاء".

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء أمس الثلاثاء على استاد القاهرة.

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كهربا سبق له وأن لعب في صفوف الزمالك قبل أن للدوري البرتغالي ومنه لصفوف الأهلي.

وحصل الزمالك على حكم نهائي بوجوب دفع كهربا لغرامة مالية للزمالك إثر مغادرته للفريق صوب الدوري البرتغالي رغم عقده مع الأبيض، قبل أن ينتقل إلى الأهلي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك رفض عرضين للتسوية من محامي اللاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي.

حاول محامي كهربا حل مسألة العقوبة الموقعة على اللاعب بشكل ودي، مقدما عرضين للتسوية بدفع مبلغ من الغرامة وتقسيط الجزء المتبقى.

وأصر الزمالك على تلقي كامل المبلغ نقدا وبصورة فورية.

يذكر أن كهربا قضى النصف الثاني من الموسم الأوروبي معارا في صفوف هاتاي التركي.

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