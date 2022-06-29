أمير مرتضى يكشف لـ في الجول سبب غلق صفحة التجديد لـ طارق حامد نهائيا

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 02:35

كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي صلاح

طارق حامد - الزمالك ومولودية الجزائر

كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن سبب غلق صفحة التفاوض مع طارق حامد لتمديد عقده مع الفريق.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لـFilGoal.com: "عندما جلسنا للتفاوض مع طارق حامد للتجديد، طلب التجديد لمدة سنتين. عرضنا عليه مقابل مادي مناسب جدا تقديرا لمجهوداته مع الفريق خلال السنوات الماضية، فأجاب (سيبوني يومين أفكر)".

وأضتف "هل طارق حامد عندما حضر من سموحة إلى الزمالك حصل على مهلة للتفكير؟ بالطبع لا".

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وواصل"عندما أوافق هلى التجديد لـ طارق حامد سنتين، لن أستفيد باللاعب بعد ذلك، وبالتالي سيضيع علينا فرصة التعاقد مع لاعب صغير في السن يستمر معنا 5 أو 6 سنوات مقبلة، و لكن تقديرا لـ طارق حامد كانت هناك نية لتجديد تعاقده، لكن الزمالك لن ينتظر أحد لأننا ناد كبير".

المشرف على الكرة أتم "أقدر طارق حامد على المستوى الشخصي للغاية، و لكن ما يفعله الآن ليس أمرا احترافيا، و بالتالي اتخذنا قرارا ببعدم تجديد تعاقده وغلق الصفحة تماما بشكل نهائ".

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ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب.

وكان طارق حامد قد خاض 18 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم 14 في مسابقة الدوري.

وشارك طارق حامد لأخر مرة مع الزمالك أمام إنبي يوم 10 مايو الماضي والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين دون مقابل.

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