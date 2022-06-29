أمير مرتضى لـ في الجول: طارق حامد وأبو جبل لن يستمرا مع الزمالك ولو مجانا

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 00:39

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

طارق حامد الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن نهاية علاقة طارق حامد ومحمد أبو جبل مع الفريق.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقرر الزمالك تحويل الثنائي إلى التحقيق بسبب غيابهما عن المباريات لفترة طويلة مؤخرا.

وقال أمير مرتضى لـ FilGoal.com: "طارق حامد ومحمد أبو جبل لن يستمرا مع الزمالك ولو مجانا".

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وتابع "تم تحويل الثنائي للتحقيق وسيتم الإعلان عن نتائج ذلك للجميع فور الانتهاء من التحقيق".

وأضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك "استمر طارق خارج مصر 50 يوما وعاد ومعه ورقة مكتوبة بخط اليد وليس عليها أختام".

وشدد "من ضمن أسباب التحقيق مع طارق معرفة لماذا حصل على 3 إنذارات في 8 مباريات، وهي بطاقات ليس لها قيمة بعد العودة للفيديوهات، وذلك من أجل الحصول على إجازة في فترة التوقف".

وأوضح أمير مرتضى "بالنسبة لأبو جبل فأكد طبيب المنتخب أنه انضم إلى المعسكر سليم وغادر سليم ولا يعاني من أي إصابة، هل ظهرت تلك الإصابة فجأة؟".

وبالحديث عن أشرف بنشرقي اختتم تصريحاته "بنشرقي مستمر مع الزمالك حتى نهاية تعاقده يوم 30 أغسطس".

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب.

وكان طارق حامد قد خاض 18 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم 14 في مسابقة الدوري.

وشارك طارق حامد لأخر مرة مع الزمالك أمام إنبي يوم 10 مايو الماضي والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين دون مقابل.

أما أبو جبل فلعب 21 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم 14 مباراة في الدوري.

وآخر مواجهات أبو جبل مع الزمالك كانت أمام الإسماعيلي في فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد قبل التوقف الدولي الأخير.

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