باريس يتذوق مما أذاقه لبرشلونة.. تشافي سيمونز إلى أيندهوفن

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 00:42

كتب : FilGoal

سيمونز

أتم أيندهوفن صفقة التعاقد مع تشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان ليذيق الفريق الفرنسي المرارة التي أذاقها لبرشلونة منذ 3 سنوات.

وأعلن النادي الهولندي التعاقد مع لاعب الوسط الشاب لمدة 5 سنوات حتى عام 2027 في صفقة انتقال حر.

وقال أيندهوفن عبر موقعه الرسمي: "لاعب الوسط الموهوب وقع عقدا حتى منتصف 2027 بعد نهاية عقده هذا الصيف مع باريس سان جيرمان".

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وأضاف "سيمونز سافر إلى أيندهوفن لإجراء الفحص الطبي وأكمل النادي واللاعب مفاوضات العقد".

انتقال سيمونز إلى أيندهوفن تم بالطريقة التي اتبعها باريس سان جيرمان مع اللاعب ذاته في صيف 2019.

وانضم لاعب الوسط لصفوف باريس سان جيرمان قادما من أكاديمية فريق برشلونة في صفقة انتقال حر ليتكرر السيناريو ذاته بعد 3 سنوات.

وشارك صاحب الـ19 عاما مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان خلال الموسم المنقضي في 9 مباريات وصنع هدف وحيد في كأس فرنسا.

وبدأ سيمونز مسيرته مع أكاديمية برشلونة ثم انضم لباريس سان جيرمان وسيبدأ رحلة جديدة مع أيندهوفن.

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