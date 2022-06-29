خبر في الجول – أشعة لـ سيف جعفر بعد إصابته ضد سيراميكا كليوباترا

تعرض سيف جعفر للإصابة خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيف تعرض لإصابة قوية في ذراعه اضطر معها محمد أسامة طبيب الفريق لربطها.

ومن المقرر أن يجري سيف جعفر أشعة في وقت لاحق لمعرفة مدى إصابته.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا في استاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة 23 من الدوري المصري.

وشارك اللاعب صاحب الـ22 عاما خلال الموسم الجاري مع الزمالك في ست مباريات سجل خلالهم هدفا.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ23.

فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 26 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.

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