الأهلي يعلن قرارات اجتماع مجلس الإدارة

أعلن الأهلي قرارات مجلس إدارة النادي بعد اجتماع المجلس مساء الثلاثاء في مقر النادي بالجزيرة.

وجاءت قرارات المجلس كالآتي:

اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لكافة فرق النشاط الرياضي الجماعية والفردية في الموسم الجديد.

الموافقة على مشاركة الفريق الأول لكرة اليد رجال في بطولة البوسنة الودية التي تقام في الفترة من 23 إلى 27 أغسطس المقبل.

الموافقة على استضافة المعسكر التدريبي لمنتخب الكويت لتنس الطاولة في مرحلة العمومي رجال داخل صالات تنس الطاولة بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار العلاقات الودية التي تربط النادي الأهلي بالمنتخبات والأندية في دولة الكويت.

الموافقة على استضافة المعسكر التدريبي لمنتخب المملكة العربية السعودية لتنس الطاولة في فرع النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار العلاقات الودية التي تربط النادي الأهلي بالمنتخبات والأندية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

التجديد للمديرين والمتعاقدين في الإدارات التنفيذية وذلك حتى 31 ديسمبر القادم.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يكشف موعد اجتماعه المنتظر

تصريح مفاجئ حول مستقبل نيمار

تقرير: مصطفى حجي يشكو خليلوزيتش

رسميا.. قرار جديد لتحديد البطل في الدوري الإيطالي