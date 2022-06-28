الهلال السعودي يحافظ على صمام الأمان الكوري

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 23:15

كتب : FilGoal

جانج هيون سو

أنهى نادي الهلال السعودي الجدل الدائر حول رحيل المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو.

جانج هيون سوو

النادي : الهلال

الهلال

وأعلن الهلال تجديد عقد جانج هيون سو لمدة موسم بعدما كان من المفترض نهاية تعاقده بنهاية الشهر الجاري.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رفض هيون سو تمديد تعاقده مع نادي الهلال لظروف أسرية واقترابه من الانتقال لصفوف أولسان الكوري الجنوبي.

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هيون سون انضم لنادي الهلال في صيف 2019 ونجح في تحقيق لقبين لدوري أبطال آسيا و3 ألقاب للدوري السعودي ولقب كاس السوبر وكأس ملك السعودية.

وشارك المدافع الكوري الجنوبي مع نادي الهلال خلال الموسم المنصرم في 35 مباراة وسجل هدفين وصنع هدف.

صاحب الـ30 عاما شارك مع الهلال خلال 115 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم في جميع المسابقات.

يذكر أن الهلال نجح في حسم لقب الموسم المنقضي من دوري المحترفين السعودي بفارق نقطتين عن اتحاد جدة.

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