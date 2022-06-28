مشادة بين محمد إبراهيم وعامر مع نور الدين بسبب قراراته أمام الزمالك

وقعت مشادة بين محمد إبراهيم وعامر عامر لاعبي سيراميكا كليوباترا وبين الحكم إبراهيم نور الدين للاعتراض على قراراته في لقاء الزمالك.

وأشهر الحكم الإنذار لكل من محمد إبراهيم وعامر عامر.

وجاء الاعتراض بداعي عدم احتساب ركلة جزاء لصالح سيراميكا خلال الشوط الأول.

ويحل سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء ضيفا على الزمالك لملاقاته في استاد القاهرة في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويتقدم الزمالك بين شوطي المباراة بهدفين دون رد سجلهما إمام عاشور وسيف الدين الجزيري.

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