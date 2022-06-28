بعد ضم بيل.. كارلوس فيلا مستمر مع لوس أنجلوس حتى 2023

أعلن نادي لوس أنجلوس الأمريكي تجديد تعاقد نجمه المكسيكي كارلوس فيلا حتى 2023.

كارلوس فيلا النادي : لوس أنجلوس لوس أنجلوس

يأتي ذلك عقب يوم واحد فقط من إعلان النادي التعاقد مع الويلزي جاريث بيل. (طالع التفاصيل)

فيلا (33 عاما) هو أول "لاعب محدد" يضمه النادي في 2017 للمشاركة في موسم 2018، وهو اللاعب الذي يحصل على راتب أعلى من سقف الرواتب المعلنة في الدوري الأمريكي إذ يحق لكل فريق ضم 3 لاعبين محددين.

وقال فيلا عقب التجديد لموقع النادي الرسمي: "لوس أنجلوس مكان خاص لي ولعائلتي، متحمس لاستمرار مسيرتي مع الفريق".

وأضاف "هدفي الفوز بلقب الدوري الأمريكي مع الفريق وسأعمل بكل قوة للوصول للهدف".

وأتم "أتوقع الاستمرار في تحقيق أشياءً رائعة للنادي، وعائلتي وللجماهير وللمدينة".

وتواجد فيلا في التشكيل المثالي لموسمي 2018 و2019. وكذلك في تشكيل كل نجوم الدوري الأمريكي 2018 و2019 و2020.

وقاد المكسيكي فريقه لحصد درع المشجعين 2019 كأكثر فريق حصدا للنقاط في المسابقة بين القسمين الشرقي والغربي.

وكذلك الوصول لنهائي دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية) في 2020.

وحاز فيلا على الحذاء الذهبي موسم 2019 بتسجيل 34 هدفا في 31 مباراة كرقم قياسي في تاريخ المسابقة.

أفضل لاعب في الدوري الأمريكي موسم 2019، وهداف الفريق الموسم الجاري برصيد 6 أهداف وصناعة 3 في 15 مباراة الموسم الجاري.

فيلا شارك في 101 مباراة بالدوري الأمريكي ساهم خلالها بتسجيل 102 هدفا (63 هدفا و39 صناعة).

ويعد ثالث أسرع لاعب وصل لـ 100 في تاريخ الدوري الأمريكي خلال 98 مباراة.

ويقترب النادي الأمريكي أيضا من ضم الإيطالي المخضرم جورجيو كيليني، ولم تُعلن بعد الصفقة.

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