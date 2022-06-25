لوس أنجلوس الأمريكي يعلن تعاقده مع جاريث بيل

أعلن لوس أنجلوس الأمريكي تعاقده مع النجم الويلزي جاريث بيل، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وكان بيل قد أعلن انتقاله إلى صفوف لوس أنجلوس قبل يومين من إعلان النادي.

وكتب بيل عبر تويتر: "أراكم قريبا". مشيرا إلى حساب ناديه الجديد وحساب اتحاد مشجعيه أيضا.

وبحسب موقع "ذا أثليتك" فإن عقد بيل مع لوس أنجلوس سيمتد لمدة عام، مع خيار التمديد لمدة 18 شهرا.

وشارك بيل مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي في 7 مباريات فقط وسجل هدف وحيد.

وأنهى بيل رحلته مع ريال مدريد الذي انضم إليه في عام 2013 وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات ومثلهم في كأس ملك إسبانيا.

وسجل بيل صاحب الـ32 عاما 106 هدفا وصنع 67 في 258 مباراة مع ريال مدريد.

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