سقوط مفزع لـ باهر المحمدي أمام المحلة وتدخل الإسعاف

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - الإسماعيلي

سقط باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي مصابا دون تدخل من أحد خلال مواجهة غزل المحلة التي تقام اليوم الثلاثاء.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ويواجه الإسماعيلي منافسه المحلة في ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 64 اصطدمت الكرة بقوة بوجه باهر واضطر للخروج لتلقي العلاج.

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وبينما كان الطبيب يعالجه ركض باهر المحمدي صوب الملعب من أجل العودة للمشاركة في اللقاء.

وأظهرت الكاميرات طبيب الإسماعيلي وهو يقوم بالنداء على باهر لعدم المشاركة.

وسقط باهر بشكل مفاجئ على أرضية الملعب بعدما اختل توازنه وهرعت سيارة الإسعاف لنقله سريعا.

وشارك محمد نصر بعدها بدلا من باهر المحمدي.

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باهر المحمدي الإسماعيلي غزل المحلة الدوري المصري
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