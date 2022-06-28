سقوط مفزع لـ باهر المحمدي أمام المحلة وتدخل الإسعاف

سقط باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي مصابا دون تدخل من أحد خلال مواجهة غزل المحلة التي تقام اليوم الثلاثاء.

باهر المحمدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

ويواجه الإسماعيلي منافسه المحلة في ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 64 اصطدمت الكرة بقوة بوجه باهر واضطر للخروج لتلقي العلاج.

وبينما كان الطبيب يعالجه ركض باهر المحمدي صوب الملعب من أجل العودة للمشاركة في اللقاء.

سقوط باهر المحمدي بشكل مفزع ودخول سيارة الإسعاف لأرضية الملعب لإنقاذ الموقف🚑 نتمنى السلامة لـ باهر المحمدي والعودة في أسرع وقت🙏 pic.twitter.com/pBDC29LgIZ — FilGoal (@FilGoal) June 28, 2022

وأظهرت الكاميرات طبيب الإسماعيلي وهو يقوم بالنداء على باهر لعدم المشاركة.

وسقط باهر بشكل مفاجئ على أرضية الملعب بعدما اختل توازنه وهرعت سيارة الإسعاف لنقله سريعا.

وشارك محمد نصر بعدها بدلا من باهر المحمدي.

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