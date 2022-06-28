لاوتارو مارتينيز أفضل لاعب في إنتر لموسم 2021-2022

حصد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز جائزة أفضل لاعب في موسم 2021-2022 بنادي إنتر ميلان.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وتفوق لاوتارو على زملائه عبر الاستفتاء الذي جرى عبر حساب النادي على "إنستجرام".

وشارك لاوتارو في 49 مباراة الموسم المنقضي، بمعدل 3292 دقيقة وسجل 25 هدفا منها 21 في الدوري الإيطالي.

وأصبح خامس لاعب أصغر من 25 عاما في صفوف إنتر يسجل 20 هدفا أو أكثر في الدوري الإيطالي.

ويعد الموسم المنقضي هو الأفضل للمهاجم الدولي بقميص إنتر على المستوى التهديفي.

كما كان أكثر من سدد بقميص إنتر بواقع 159 تسديدة منها 67 على المرمى الموسم المنقضي.

وتوج مارتينيز بقميص إنتر بلقب كأس إيطاليا وكأس السوبر.

"التورو" كما يُلقب خاض منذ انضمامه لإنتر في 2018 180 مباراة سجل 74 هدفا وصنع 24.

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