سيبايوس: أنشيلوتي طلب مني السماح

كشف داني سيبايوس لاعب ريال مدريد عن كواليس حديث الإيطالي كارلو أنشيلوتي معه.

داني سيبايوس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

صاحب الـ25 عاما عاد إلى ريال مدريد بعد موسمين من الإعارة لصفوف أرسنال.

وقال سيبايوس في تصريحات نقلتها إذاعة "ميدياست" الإيطالية: "المدرب طلب مني أن أسامحه، لأنه لم يعطني الدقائق التي كان يجب أن ألعبها".

وكان أنشيلوتي قد قال عن سيبايوس في تصريحات سابقة بشهر أبريل الماضي: "لم يلعب الدقائق التي يستحقها في حصصه التدريبية. إنه واحد من القلائل الذين حصلوا على أقل مما يستحقون".

وأوضح: "سيبايوس طموح ويريد دائما المزيد وهذا ما أبحث عنه".

سيبايوس شارك خلال الموسم المنقضي مع ريال مدريد في 18 مباراة بجميع المسابقات بواقع 338 دقيقة.

لاعب وسط ريال مدريد شارك خلال 5 مباريات فقط بمسابقة دوري أبطال أوروبا كبديل بواقع 37 دقيقة.

وينتهي عقد سيبايوس مع ريال مدريد الصيف المقبل، بعدما انضم للنادي الملكي في عام 2017.

وخاض سيبايوس بقميص ريال مدريد 74 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

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