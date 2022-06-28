عصفوران بحجر.. رومانو: مانشستر يونايتد يستعد لخطف موهبة فينورد

يسعى مانشستر يونايتد لخطف تيريل مالاسيا موهبة فينورد الشابة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ورغم اتفاق مالاسيا الشفهي مع أولمبيك ليون فإن مانشستر يونايتد دخل في الصفقة بحسب فابريزيو رومانو الصحفي في "سكاي سبورت" إيطاليا.

ويستغل مانشستر يونايتد امتلاك مالاسيا وفرينكي دي يونج لاعب برشلونة وهدف مانشستر يونايتد وكيل الأعمال ذاته، علي دورسون، لإتمام التعاقد.

وأوضح رومانو أن عرض يونايتد هو 15 مليون يورو بالإضافة لمليوني يورو كحوافز وأن وست هام الإنجليزي يرغب في الانقضاض على الصفقة كذلك.

وشارك مالاسيا (22 عاما) مع فينورد خلال الموسم الماضي في 50 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 5 آخرين.

وأصبح فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة قريبا من ارتداء قميص مانشستر يونايتد أكثر من أي وقت مضى، حسب شبكة سكاي سبورتس.

واتفقت إدارة يونايتد مع نظيرتها في برشلونة على دفع 65 مليون يورو + إضافات حسب أداء اللاعب.

وخاض دي يونج 138 مباراة مع برشلونة في كل البطولات سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 17 آخرين.

مانشستر يونايتد بدأ الفترة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد أمس الاثنين حيث قاد الهولندي إريك تين هاج مرانه الأول مع الشياطين الحمر.