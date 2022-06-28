ديلي ميل: سرقة ممتلكات بقيمة 2.5 مليون يورو من منزل ماركو فيراتي

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 16:03

كتب : FilGoal

إيطاليا - إنجلترا

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن تعرض ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب إيطاليا لعملية سطو على منزله في جزيرة إيبيزا والذي يقضي فيه غترة الإجازة.

ماركو فيراتي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وفقا للصحيفة فإن منزل فيراتي قد سرق منه مجوهرات وأموال وبعض الساعات تقدر بـ 2.5 مليون يورو.

وأبلغ فيراتي عن واقعة السرقة للشرطة المحلية والتي ما زالت تحقق في الأمر حتى الآن ولم تعلق بشكل رسمي على الواقعة.

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المنزل الذي يسكن فيه فيراتي في إيبيزا هو ملك رونالدو دا ليما نجم البرازيل السابق ومالك نادي بلد الوليد حاليا.

واقعة السطو على اللاعبين في أوروبا لم تكن الأولى خلال مجريات العام الحالي، إذا حدثت مع أكثر من لاعب أبرزهم أنخيل دي ماريا، وفيكتور لينديلوف، وجابرييل ميهيليس، وجواو كانسيلو الذي تعرض للاعتداء في الشارع.

اللاعب الإيطالي صاحب الـ 29 عاما شارك الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان في 32 مباراة وسجل خلالهم هدفين وصنع إثنين آخرين.

وأسهم فيراتي في تتويج باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي بالدوري الفرنسي.

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