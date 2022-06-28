رئيس إنتر: لوكاكو سيصل ليل الثلاثاء

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 15:32

كتب : FilGoal

لوكاكو - تشيلسي ضد أستون فيلا

أصبح البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي على بعد خطوات قليلة من العودة إلى إنتر ميلان الإيطالي مرة أخرى.

وقال جيوسيبي ماروتا في تصريحات نشرتها جريدة لا جازيتا ديلو سبورت يوم الثلاثاء: "لوكاكو قد يصل إلى ميلانو ليل الثلاثاء".

وأفادت تقارير عديدة بأن الدولي البلجيكي سيخضع للكشف الطبي مع إنتر صباح الأربعاء.

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وكانت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا قد أوضحت في تقريرها أن إنتر عرض 8 ملايين يورو بالإضافة إلى حوافز وهو ما يجعل الصفقة قريبة من الحدوث.

وانتقل لوكاكو إلى تشيلسي الموسم الماضي بقيمة 113 مليون يورو، ويثق إنتر في إعادته للنادي.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو فأن جميع الأطراف توصلوا لاتفاق، والبلجيكي وافق على تخفيض راتبه ليتقاضى 8.5 مليون يورو في الموسم مع النيراتزوي.

المهاجم البالغ 29 عاما خاض موسمين بقميص إنتر خاض خلالها 95 مباراة وسجل 64 هدفا وتوج بلقب الدوري الإيطالي.

ويرغب المهاجم البلجيكي في العودة من جديد لصفوف إنتر ميلان بعد موسم وحيد مع النادي اللندني شارك خلاله في 44 وسجل 15 هدفا وصنع هدفين.

واعترف بيب ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر في وقت سابق أن كلا من باولو ديبالا ولوكاكو هما هدفان محددان للفريق.

وأنهى إنتر الدوري الموسم الماضي في المركز الثاني خلف ميلان.

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