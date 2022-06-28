كالتشيو ميركاتو: تشيلسي يحدد لاعبا جديدا حال فشل التعاقد مع دي ليخت

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو وتوماس توخيل

حدد تشيلسي اسما جديدا حال فشل التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن تشيلسي يضع ميلان شكرينيار لاعب إنتر نصب أعينه بعد تعقد المفاوضات مع دي ليخت.

وأضافت الصحيفة أن إنتر حدد 70 مليون يورو سعر التخلي عن مدافعه السلوفاكي خلال هذا الصيف.

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وشارك شكرينيار مع إنتر خلال الموسم الماضي في 48 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

وأسهم شكرينيار (27 عاما) في تتويج إنتر بلقب الدوري الإيطالي موسم 2020-21 بعد غياب 11 عاما.

ويسعى تشيلسي لتدعيم خط الدفاع بعد رحيل المدافع الألماني أنطونيو رودرجير إلى ريال مدريد.

وكان يوفنتوس رفض عرضا من تشيلسي لضم مدافعه الهولندي ماتيس دي ليخت بحسب موقع توتوسبورت الإيطالي.

وتضمن العرض مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى أحد الثنائي كريستيان بوليسيتش أو تيمو فيرنر لاعبي الفريق كن لم يكن هذا كافيا بالنسبة لإدارة البيانكونيري.

يذكر أن التقارير أشارت مؤخرا إلى حصول توماس توخيل مدرب تشيلسي على وعود من المالك الجديد تود بويلي، بدعم مادي يصل إلى 200 مليون جنيه استرليني قبل إضافة حاصل عمليات البيع المحتملة.

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