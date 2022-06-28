متفوقا على ليفاندوفسكي.. مولر أفضل لاعبي بايرن في الموسم

أعلن نادي بايرن ميونيخ فوز لاعبه توماس مولر بجائزة أفضل لاعبي الفريق في موسم 2021-2022.

ووفقا لاستفتاء الجماهير، حصل مولر على أعلى نسبة من التصويت متفوقا على جمال موسيالا وروبرت ليفاندوفسكي.

وحصد الدولي الألماني على 26% من الأصوات، مقابل 19% لموسيالا و18% لليفاندوفسكي.

يذكر أن المهاجم البولندي حصد الجائزة في الموسمين الماضيين.

مولر توج موسمه الرائع بالجائزة، بعدما حصد لقب الدوري الألماني رقم 11، كرقم قياسي.

وصنع مولر 22 هدفا في الموسم المنصرم في جميع المسابقات ليصبح أكثر من صنع الأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا، متقدما على كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي صنع 21 هدفا.

ومدد النجم البافاري البالغ من العمر 32 عاما عقده مع بايرن حتى عام 2024.

وقتها قال مولر: "كانت الرحلة منذ أن انضممت إلى أكاديمية بايرن في عام 2000 قصة نجاح رائعة حتى الآن".

وأضاف "إنه لمن دواعي سروري أن أرتدى قميص بايرن عاما بعد عام، داخل وخارج الملعب".

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