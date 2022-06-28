متفوقا على ليفاندوفسكي.. مولر أفضل لاعبي بايرن في الموسم
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 14:31
كتب : FilGoal
أعلن نادي بايرن ميونيخ فوز لاعبه توماس مولر بجائزة أفضل لاعبي الفريق في موسم 2021-2022.
ووفقا لاستفتاء الجماهير، حصل مولر على أعلى نسبة من التصويت متفوقا على جمال موسيالا وروبرت ليفاندوفسكي.
وحصد الدولي الألماني على 26% من الأصوات، مقابل 19% لموسيالا و18% لليفاندوفسكي.
يذكر أن المهاجم البولندي حصد الجائزة في الموسمين الماضيين.
مولر توج موسمه الرائع بالجائزة، بعدما حصد لقب الدوري الألماني رقم 11، كرقم قياسي.
وصنع مولر 22 هدفا في الموسم المنصرم في جميع المسابقات ليصبح أكثر من صنع الأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا، متقدما على كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي صنع 21 هدفا.
Ihr habt gewählt! @esmuellert_ ist euer #FCBayern-Spieler der Saison 2021/22! 🏆👏
Glückwunsch, Thomas! 🔴⚪
🔗 https://t.co/8zs9sfc4A1 #MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/gw7QVMn1bD— FC Bayern München (@FCBayern) June 28, 2022
ومدد النجم البافاري البالغ من العمر 32 عاما عقده مع بايرن حتى عام 2024.
وقتها قال مولر: "كانت الرحلة منذ أن انضممت إلى أكاديمية بايرن في عام 2000 قصة نجاح رائعة حتى الآن".
وأضاف "إنه لمن دواعي سروري أن أرتدى قميص بايرن عاما بعد عام، داخل وخارج الملعب".
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