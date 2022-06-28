تقرير: طرابزون يحدد بديل تريزيجيه في حال فشل الصفقة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 13:59

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل بهدف باشاك شاهير في ريزا سبور

حدد نادي طرابزون سبور التركي الاسم البديل لمحمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا في حالة فشل إتمام الصفقة المنتظرة هذا الصيف، حسب تقارير تركية.

قبل أيام، أفادت جريدة الصباح التركية بأن نادي طرابزون سبور بطل الدوري التركي توصل لاتفاق مع أستون فيلا من أجل ضم محمود حسن "تريزيجيه" هذا الصيف.

وذكرت قناة Ntv التركية أن طرابزون وضع اسم النيجيري هنري أونيكورو جناح أولمبياكوس كبديل محتمل لتريزيجيه في حالة عدم نجاح إتمام الصفقة.

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وأوضح التقرير أنه إذا لم يتفق طرابزون مع الجناح المصري، فسوف يطرق باب أولمبياكوس من أجل أونيكورو.

وسيجد بطل الدوري التركي منافسة من أضنة دميرسبور وباشاك شهير على الفوز بخدمات أونيكورو البالغ من العمر 25 عامًا والذي زامل مصطفى محمد في جالاتا سراي من قبل.

أونيكورو سجل هدفا واحدا وصنع مثله في 27 مباراة لعبها الموسم الماضي بقميص أوليمبياكوس.

يذكر أن الجناح النيجيري سجل 22 هدفا في 71 مباراة بقميص جالاتا سراي.

تريزيجيه لعب النصف الثاني من الموسم الماضي مع باشاك شهير على سبيل الإعارة من أستون فيلا، كما أن له تجربة سابقة في تركيا مع فريق قاسم باشا.

وأوضح تقرير الصباح التركية أن طرابزون اتفق مبدئيا مع أستون فيلا على ضم الدولي المصري مقابل 3.5 مليون يورو.

لكن تقارير آخرى أشارت إلى أن الاتفاق على راتب تريزيجيه مع ناديه الجديد هو ما يعيق الصفقة حتى الآن.

وكان كريستيان إيميلي وكيل تريزيجيه قد وصل تركيا الأسبوع الماضي من أجل إنهاء الصفقة.

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وشارك تريزيجيه في 13 مباراة باشاك شهير، سجل خلالها ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

وارتبط تريزيجيه بالانتقال لصفوف بشكتاش والتوصل لاتفاق معه لكن وكيله نفى الأمر جملة وتفصيلا.

وتحدث وكيل تريزيجيه لموقع فوتو سبور التركية قائلا: "الأخبار من تركيا التي تشير لتوصلنا لاتفاق مع بشكتاش غير صحيحة".

وواصل "هناك مفاوضات جارية مع بعض الأندية التركية والأوروبية".

يذكر أن طرابزون سبور توج بالدوري التركي الموسم الماضي وسيخوض تصفيات دوري أبطال أوروبا.

تريزيجيه انتقل لصفوف أستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي في يوليو 2019 ليشارك مع الفيلانز في 64 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

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