بسبب قائمة الاكتشاف.. إنتر ميامي سيحصل على 75 ألف يورو مقابل انضمام بيل لـ لوس أنجلوس

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 13:32

كتب : FilGoal

جاريث بيل

تختلف قوانين كل دوري في العالم عن الآخر في بعض التفاصيل الصغيرة على الرغم من كون كرة القدم في النهاية تلعب بطريقة واحدة.

بعض تلك القوانين تكون غريبة عن وصولها لبعض المتابعين الغير معتادين على تطبيقها في بلدانهم أو في الدوريات التي اعتادوا متابعتها.

أحد تلك القوانين الغريبة يتواجد في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

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خلال الساعات الماضية أعلن فريق لوس أنجلوس التعاقد مع جاريث بيل نجم ريال مدريد السابق ومنتخب ويلز في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

الغريب في الأمر هو أن لوس أنجلوس سيتوجب عليه دفع مبلغ 75 ألف دولار لفريق إنتر ميامي مقابل ضم بيل على الرغم من كون الأخير ليس طرفا من الأساس في الصفقة.

لوس أنجلوس سيدفع هذا المبلغ بسبب قانون في الدوري الأمريكي يسمى بقائمة الاكتشاف.

قائمة الاكتشاف هي قائمة يحددها كل ناد في الدوري الأمريكي من 7 لاعبين كحد أقصى سيرغب في التعاقد معهم من اللاعبين الأجانب خارج الدوري الأمريكي.

ويكون للنادي الذي يضع اسم لاعب في تلك القائمة الأولوية في ضمه.

وإذا أراد أي نادي التعاقد مع لاعب قد وضع اسمه في قائمة الاكتشاف لناد آخر يتوجب عليه أن يدفع رسوم امتياز وحقوق الاكتشاف لذلك النادي ليتمكن من تسجيله.

وفي حالة جاريث بيل أكد فريق لوس أنجلوس بأنه سيدفع 75 ألف دولار لإنتر ميامي من أجل التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 32 عاما بسبب وضع إنتر ميامي اسمه في قائمة اكتشافه قبل تعاقده مع فريقه الحالي.

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وأنهى بيل رحلته مع ريال مدريد الذي انضم إليه في عام 2013 وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات ومثلهم في كأس ملك إسبانيا.

وسجل بيل 106 هدفا وصنع 67 في 258 مباراة مع ريال مدريد.

وشارك بيل مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي في 7 مباريات فقط وسجل هدف وحيد.

لوس أنجلوس كان قد أتم اتفاقه أيضا للتعاقد مع جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، كما أعاد التعاقد مع كارلوس فيلا لاعبه السابق.

ويحتل لوس أنجلوس صدارة القسم الغربي من الدوري الأمريكي برصيد 33 نقطة بعد انقضاء 16 جولة.

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