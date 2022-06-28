كادينا سير: ديمبيلي يرفض العرض الأخير من برشلونة

رفض عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة العرض الأخير المقدم من النادي الكتالوني للاستمرار مع الفريق.

يومان فقط يفصلان ديمبيلي لتحديد مستقبله، إذ ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري ويحق له التوقيع مع أي فرق بشكل مجاني ليلعب إليه بداية من الموسم المقبل.

وكشفت إذاعة راديو "كادينا سير" الإسبانية أن ديمبيلي وبرشلونة لم يصلا حتى الآن إلى اتفاق ويرى وكيله أن عرض النادي الأخير غير كافٍ.

وأضافت الصحيفة أنّ في حال برشلونة لم يحسن عرضه خلال اليومين المقبلين فإن الفرنسي سيبدأ رؤية مستقبله بعيدا عن النادي الكتالوني.

موقف برشلونة

"سبورت" منذ أسبوع، أوضحت رغبة تشافي هرنانديز مدرب برشلونة في الإبقاء على ديمبيلي وطالب النادي بتقديم عرض جديد للفرنسي.

وواصلت بأن تشافي أبلغ ناديه بصعوبة التعاقد مع لاعب بإمكانيات ديمبيلي في الوقت الحالي خاصة مع تزايد أسعار انتقال اللاعبين بشكل مبالغ فيه.

وكان ديمبيلي قد رفض جميع العروض السابقة التي تلقاها من برشلونة على مدار الموسم وفقا لإدارة الفريق.

المهاجم صاحب الـ 25 عاما شارك الموسم الماضي مع برشلونة في 32 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 13 هدفا.

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