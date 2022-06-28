تكريم علي زين في الملتقى الشبابي بحضور وزير الشباب والرياضة

كُرِّم علي زين نجم منتخب مصر والمتوج مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد، على هامش المؤتمر الشبابي الثاني.

وشهد التكريم حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ووجّه صبحي رسالة لـ زين: "أنت سفير لـ مصر في أوروبا، ليس رياضيًا فقط، ولكن لكل الشباب".

وتابع: "علي رفع علم مصر خلال الاحتفالات وتلك رسالة أيضًا للشباب".

وأشار: "كنت في الجزائر ورأينا ضرورة تكريم علي زين بعد موسمه الرائع مع برشلونة".

وأتم صبحي: "بسبب قلة التنسيق حضر علي ولم يجد أحدًا في استقباله، نقول له من حقك أن تحزن ونحن نعتذر لك، لكن الجميع في الجزائر، ونشكرك على إنجازك".من جانبه قال علي زين على هامش المؤتمر: "أنا سعيد بالتكريم وأشكر الوزير أشرف صبحي على الدعوة".

وأضاف: "منتخب مصر يفوز بكل البطولات دومًا، أمامنا بطولة البحر المتوسط، وبعدها بطولة إفريقيا وننتظر دعمكم".

وكشف: "علم مصر كان معي طوال الموسم وكنت واثقا من الفوز في نهائي دوري الأبطال لذلك أحضرته معي لرفعه عند استلام الكأس".

وكان زين قد أبدى امتعاضه من عدم استقباله في مطار القاهرة أمس الإثنين عقب قدومه إلى مصر.

وقال علي زين عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "من المحبط أن يتم إبلاغك باستقبالك في المطار كونك بطل مصري فائز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "ثم يتم تجاهلك تجاهل تام ولا تجد من يستقبلك في المطار، برغم استفسار وزارة الشباب من الاتحاد لمعرفة موعد وصولي لاستقبالي".

ورد محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عبر FilGoal.com: "أشرف صبحي وزير الرياضة تواصل على الفور مع علي زين ونقل له اعتزاز وفخر الدولة المصرية بما يقدمه من إنجازات وبقيمته كلاعب ورياضي كبير وأكد له أنه سيقيم له حفل تكريم كبير على إنجازاته مع برشلونة هذا الموسم".

وأضاف "ما حدث كان سوء تنسيق حيث أن ما وصل لنا كان بأن علي زين سيسافر إلى الجزائر مباشرة من أوروبا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط ولن يعود إلى مصر أولا".

وتابع "سنقوم بعمل تكريم لعلي زين غدا في مسرح الجلاء قبل السفر للجزائر".

وتوج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشر في تاريخه والثانية على التوالي.

وتغلب برشلونة على فريق كيلسي البولندي برميات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 32-32.

وضمن الفريق الكتالوني تأهله إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامته في السعودية في أكتوبر المقبل بطلا لأوروبا.

مشوار علي زين والانتقال إلى دينامو بوخارست

وانتقل زين إلى برشلونة يوليو الماضي قادمًا من صفوف الشارقة لمدة موسم فقط.

ووقع صاحب الـ35 عاما مع نادي دينامو بوخسارت لمدة موسمين أي حتى 2024.

وينضم زين إلى الثنائي المصري ممدوح هاشم وأحمد خيري اللذان يلعبان في صفوف الفريق الروماني الموسم الحالي.

وكان هاشم قد انتقل إلى صفوف دينامو بوخارست الروماني قادما من مونبيليه في صيف 2019 بعدما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق الفرنسي.

بينما انضم خيري إلى صفوف دينامو بوخاريست الروماني صيف 2021 قادما من صفوف غريمه ستيوا بوخاريست.

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