جيسوس يخضع للكشف الطبي مع أرسنال

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 12:33

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس - سويندون تاون × مانشستر سيتي

يخضع جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي للكشف الطبي مع أرسنال يوم الثلاثاء.

وتوصل أرسنال لاتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس في صفقة ستتكلف 45 مليون جنيه استرليني.

ونشرت جريدة ذا صن صورا لجيسوس وهو يلتقي بإدو المدير الرياضي لأرسنال على باب المستشفى التي يخضع فيها للكشف الطبي.

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وأنهى أرسنال كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة، بعدما كان النادي في وضع أفضل من بقية منافسيه لضم جيسوس.

ولم يمانع مانشستر سيتي رحيل المهاجم البرازيلي خاصة بعد التعاقد مع النرويجي إيرلنج هالاند.

ووضع أرسنال اللاعب على رأس قائمة أولوياته لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل خاصة بعد رحيل بيير إيمريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت.

وتحرك أرسنال مبكرا حين بدأ في الحديث مع مارسيلو بيتيناتي وكيل اللاعب بشكل مبدئي من أجل التفاوض لضمه.

وفقا لديلي ميل فإن أرسنال سيعرض 190 ألف إسترليني كراتب أسبوعي إضافة إلى بعض الحوافز وهو تقريبا ضعف الراتب الذي يحصل عليه اللاعب مع مانشستر سيتي.

ويراهن أرسنال على عرضه المادي من أجل التعاقد مع اللاعب بجانب وعده بالحصول على مكان أساسي على الرغم من عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا.

وشارك جابرييل جيسوس مع مانشستر سيتي الموسم الماضي في 41 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفا وصناعة 12 آخرين.

ويبلغ المهاجم البرازيلي من العمر 25 عاما.

وكان جيسوس محاطا باهتمام من غريمي أرسنال في لندن، توتنام هوتسبر وتشيلسي.

أيضا روجت تقارير صحفية للمزيد من أسماء الأندية، مثل بروسيا دورتموند الألماني. (طالع التفاصيل)

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