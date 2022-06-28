انتظروا حوار في الجول مع عمر مرموش نجم منتخب مصر

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 12:11

كتب : أحمد العريان

عمر مرموش

أجرى عمر مرموش نجم منتخب مصر ومهاجم فولفسبورج الألماني، حوارًا مطولًا مع FilGoal.com.

عمر مرموش

النادي : شتوتجارت

وتحدث مرموش في الحوار عن كواليس مسيرته مع منتخب مصر وفي الملاعب الألمانية، كما ناقش مستقبله بعد نهاية إعارته رفقة شتوتجارت، وكشف عن محاولة منتخب كندا إقناعه باللعب بقميصه.

ويُنشَر الحوار كاملًا تباعًا عبر منصات FilGoal.com خلال اليوم الثلاثاء.

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