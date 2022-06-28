سيتي على بعد خطوة من ضم حارس بيليفيلد

أصبح نادي مانشستر سيتي على بعد خطوة واحدة من ضم ستيفان اورتيجا حارس أرمينيا بيليفيلد خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب فابريتسيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في الانتقالات.

قبل أيام، أشارت شبكة سكاي سبورت ألمانيا إلى أن سيتي في طريقه لضم الحارس الألماني في صفقة انتقال حر ليصبح الحارس الثاني خلف البرازيلي إيدرسون.

وقال رومانو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "توصل مانشستر سيتي الآن إلى اتفاق كامل مع ستيفان أورتيجا كحارس مرمى جديد".

وأضاف "من المقرر أن تكتمل الصفقة قريبا، لكن إدارة سيتي تحاول إيجاد حل لخروج الحارس زاك ستيفن".

وأرسل أورتيجا رسالة وداعية لمشجعي بيليفيلد، في إشارة للانتقال إلى سيتي.

تقرير سكاي أوضح أن البالغ من العمر 29 عاما على وافق على الانضمام لسيتي بعدما رفض عدة عروض من أندية ألمانية وإسبانية.

فيما ذكرت جريدة كيكر أن الفريق السماوي توصل لاتفاق شفهي مع الحارس لكن الصفقة تتوقف على إمكانية انتقال زاك ستيفين حارس سيتي لفريق آخر.

من جهته، ألمح أورتيجا لاقترابه من الانتقال إلى سيتي بمتابعة حساب النادي على إنستجرام.

وخاض ستيفان 33 مباراة في الدوري الألماني بالموسم المنصرم، خرج بشباك نظيفة في ست مباريات، واهتزت شباكه في 53 مناسبة.

يذكر أن أورتيجا هو ثاني أكثر من تصدى للكرات في الدوري الألماني الموسم الماضي، خلف يان سومير بروسيا مونشنجلادباخ.

إذ تصدى يان سومير لـ131 كرة، مقابل 128 لستيفان اورتيجا.

قبل أيام، مدد مانشستر سيتي عقد حارسه المخضرم سكوت كارسون لمدة موسم واحد، ليبقى في النادي حتى صيف عام 2023.

انضم كارسون لسيتي على سبيل الإعارة في 2019، حتى نهاية موسم 2020/21، وعندما انتهى عقده مع دربي كاونتي الصيف الماضي، انتقل إلى الفريق السماوي مجانا.

وأوضح النادي عبر موقعه أن الحارس البالغ من العمر 36 عاما وافق على البقاء لمدة موسم جديد في ملعب الاتحاد.

الموسم الجديد سيكون رقم 19 لكارسون في مسيرته الاحترافية التي بدأها مع ليدز يونايتد في يناير 2004 عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما.

كارسون ارتدى قمصان ليدز وليفربول وتشارلتون أثليتيك وأستون فيلا وويست بروميتش ألبيون وبورصة سبور التركي وويجان أتليتيك وديربي كاونتي.

وشارك الدولي الإنجليزي السابق في 521 مباراة طوال مسيرته.

وقال كارسون لموقع ناديه: "أنا سعيد للبقاء مع سيتي لموسم آخر".

وأضاف "العمل مع بيب جوارديولا، وجهازه وزملائي الموهوبين هو شرف حقيقي وأنا أستمتع به كل يوم".

وتابع "لقد استفدت بالفعل الكثير من وقتي هنا وآمل أن أواصل المساعدة في دفع حراس مرمى النادي الآخرين ليكونوا في أفضل حالاتهم".

ويتولى البرازيلي إيدرسون موراييش حماية عرين سيتي منذ انتقاله من بنفيكا في صيف 2017.

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