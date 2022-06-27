تقرير: مانشستر سيتي يعرض على محرز التجديد بعقد قصير

بدأ مانشستر سيتي المفاوضات مع رياض محرز قائد منتخب الجزائر للإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق السماوي.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وذكرت صحيفة "فوت ميركاتو" الإيطالية أن جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرغب في الاحتفاظ بـ رياض محرز ضمن صفوف فريقه، وذلك قبل نهاية تعاقده.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيعرض على رياض محرز التجديد بعقد قصير الأمد غير معلوم مدته حتى الآن.

وينتهي تعاقد رياض محرز مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل.

وانتشرت الشكوك حول مستقبل محرز مع مانشستر سيتي قبل انطلاق الموسم الماضي، لكن النجم الجزائري ظهر بمستوى مميز ليزيد من فرص استمراره مع بطل الدوري الإنجليزي.

رياض محرز البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف مانشستر سيتي في 2018 قادما من ليستر سيتي مقابل 61 مليون جنيه إسترليني.

ولعب حتى الآن مع مانشستر سيتي 189 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 63 هدفا وقدم 46 تمريرة حاسمة.

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