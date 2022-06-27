حسام حسن ورمضان يكسران الصيام.. أبرز أرقام فوز الأهلي على بيراميدز

حقق الأهلي الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في نصف نهائي كأس مصر 2021.

المباراة شهدت بعض الأرقام السلبية والإيجابية من جانب الفريقين.

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