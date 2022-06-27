حسام حسن ورمضان يكسران الصيام.. أبرز أرقام فوز الأهلي على بيراميدز

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 00:33

كتب : FilGoal

هدف حسام حسن مع الأهلي في بيراميدز

حقق الأهلي الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في نصف نهائي كأس مصر 2021.

المباراة شهدت بعض الأرقام السلبية والإيجابية من جانب الفريقين.

طالع أهم أرقام المباراة من هنا

أخبار متعلقة
ربيع ياسين يتولى قيادة أسوان طبيب بيراميدز يكشف مدى خطورة إصابة حسين السيد أمام الأهلي مؤتمر قمصان: هذا هو ردي على تاكيس.. وأرفض انتقاد الشناوي والسولية مدرب مصر – تلميذ كيروش سيدرب صلاح أخيرا.. من هو باولو سوزا الأقرب لتدريب الفراعنة
الأهلي بيراميدز كأس مصر 2021
نرشح لكم
مصدر مقرب من سواريس يكشف لـ في الجول موعد وصوله مصر لقيادة الأهلي عبد الحفيظ: أين محمد عادل من التحكيم لـ الأهلي؟ ومن يطالب بإلغاء الدوري صاحب فكر فاسد ربيع ياسين يتولى قيادة أسوان طبيب بيراميدز يكشف مدى خطورة إصابة حسين السيد أمام الأهلي مؤتمر قمصان: هذا هو ردي على تاكيس.. وأرفض انتقاد الشناوي والسولية مؤتمر تاكيس: كنا الأفضل أمام الأهلي.. وإكرامي ليس سبب خسائر بيراميدز الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق في مباراة إثارة الوقت الضائع.. الأهلي يهزم بيراميدز ويعبر لنصف نهائي الكأس الماضي
أخر الأخبار
مصدر مقرب من سواريس يكشف لـ في الجول موعد وصوله مصر لقيادة الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
عبد الحفيظ: أين محمد عادل من التحكيم لـ الأهلي؟ ومن يطالب بإلغاء الدوري صاحب فكر فاسد 2 ساعة | الكرة المصرية
حسام حسن ورمضان يكسران الصيام.. أبرز أرقام فوز الأهلي على بيراميدز 2 ساعة | الكرة المصرية
ربيع ياسين يتولى قيادة أسوان 2 ساعة | الكرة المصرية
طبيب بيراميدز يكشف مدى خطورة إصابة حسين السيد أمام الأهلي 3 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر قمصان: هذا هو ردي على تاكيس.. وأرفض انتقاد الشناوي والسولية 3 ساعة | الكرة المصرية
مدرب مصر – تلميذ كيروش سيدرب صلاح أخيرا.. من هو باولو سوزا الأقرب لتدريب الفراعنة 3 ساعة | تقرير في الجول
مؤتمر تاكيس: كنا الأفضل أمام الأهلي.. وإكرامي ليس سبب خسائر بيراميدز 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا 4 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس