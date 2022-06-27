حسام حسن ورمضان يكسران الصيام.. أبرز أرقام فوز الأهلي على بيراميدز
الإثنين، 27 يونيو 2022 - 00:33
كتب : FilGoal
حقق الأهلي الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في نصف نهائي كأس مصر 2021.
المباراة شهدت بعض الأرقام السلبية والإيجابية من جانب الفريقين.
طالع أهم أرقام المباراة من هنا
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