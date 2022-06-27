أبولا البرتغالية: جيل فيسنتي بدأ مفاوضاته مع بديل سواريس والإعلان قد يكون اليوم

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 12:03

كتب : FilGoal

ريكاردو سواريس - المدير الفني البرتغالي

بدأ نادي جيل فيسنتي البرتغالي مفاوضاته مع مدير فني جديد ليحل بدلا من ريكاردو سواريس.

واتفق الأهلي مع سواريس لقيادة الفريق خلفا لبيتسو موسيماني ومن المنتظر الإعلان الرسمي خلال يومين، إذ يصل المدير الفني مصر لحضور مباراة الفريق أمام سموحة يوم الأربعاء.

وكشفت صحيفة أبولا البرتغالية أن جيل فيسنتي بدأ مفاوضاته بالفعل مع مدير فني جديد بدلا من سواريس الذي سينتقل إلى الدوري المصري.

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وأشار التقرير إلى أن نتيجة المفاوضات قد يتم الإعلان عنها خلال اليوم.

وأوضح التقرير أن سواريس قد أتم اتفاقه بالفعل مع الأهلي ومن المنتظر أن يعاونه بعض من مساعديه في جيل فيسنتي.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من المدير الفني البرتغالي موعد وصوله إلى مصر لقيادة الأهلي. (من هنا)

ويدرس جيل فيسنتي التعاقد مع مدير فني سبق له التدريب في الدوري البرتغالي للحفاظ على إنجاز الموسم الماضي.

وكان جيل فيسنتي قد أنهى الدوري البرتغالي الموسم الماضي في المركز الخامس ليتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وأشار التقرير إلى تغييرات محتملة في باقي أعضاء الجهاز الفني بسبب رحيلهم رفقة سواريس إلى الأهلي.

وفاز جيل فيسنتي تحت قيادة سواريس الموسم الماضي في 13 مباراة بينما تعادل 12 مرة وخسر 9 مرات في الدوري.

ويقود سواريس الفريق البرتغالي منذ نوفمبر 2020 وينتهي تعاقده في صيف الموسم المقبل 2023.

ويقود الأهلي في الفترة الحالية سامي قمصان كمدير فني مؤقت بعد رحيل بيتسو موسيماني.

ورحل بيتسو موسيماني عن قيادة الأهلي يوم 13 يونيو الجاري وتم تعيين سامي قمصان كقائم بأعمال المدير الفني لحين تعيين الجهاز الفني الجديد.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

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