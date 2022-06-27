تنس - لا تتوقف عن كتابة التاريخ.. أنس جابر الثانية عالميا

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 11:01

كتب : محمد سمير

أُنس جابر - تنس

لا يمكنها التوقف عن تحقيق الإنجازات وكتابة التاريخ، البطلة العربية أنس جابر تقدمت إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي لرياضة التنس.

وبذلك حطمت اللاعبة التونسية الرقم العربي والإفريقي المسجل باسمها بالوصول لأفضل مركز في التصنيف العالمي.

ورفعت التونسية صاحبة الـ 27 عاما رصيدها إلى 4340 نقطة.

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وحافظت البولندية إيجا سوتيك بطلة رولان جاروس على الصدارة بـ 8576 نقط.

وبذلك تكون أنس جابر قد تقدمت مركزا بعدما كانت في المركز الثالث في التصنيف الأخير.

أما اللاعبة المصرية ميار شريف فحافظت على تواجدها في المركز الـ 50 عالميا برصيد 1175 نقطة.

وكتبت أنس جابر التاريخ في الشهر الماضي بعدما حققت لقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة.

وباتت أنس وقتها أول عربية أو إفريقية تفوز بإحدى بطولات الماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

وكان ذلك قبل أن تضيف البطلة التونسي لقب الماسترز الثاني في تاريخها بحصد بطولة برلين المفتوحة هذ االشهر.

قبل 10 سنوات استطاعت أنس جابر اقتناص لقبها الأول حين فازت ببطولة رولان جاروس للناشئات.

وفي 2017 باتت ضمن أفضل 100 لاعبة في العالم.

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