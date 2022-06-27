خبر في الجول - 3 مساعدين مؤكدين لـ سواريش في الأهلي ومفاوضات بشأن الرابع

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 17:10

كتب : محمد عبد العظيم

ريكاردو سواريس

علم FilGoal.com أن ريكاردو سواريش مدرب جيل فيسنتي الذي يقترب من تدريب الأهلي سيأتي برفقة ثلاثة مساعدين إلى القاهرة.

يتكون هذا الثلاثي من ماوريسيو فاس المدرب المساعد، وبيدرو جيماريش مدرب الأحمال، وراؤول فاريا محلل الأداء.

وأنهى سواريش اجتماعه مع إدارة جيل فيسنتي لفض الارتباط بينهما، حيث أبلغ إدارة ناديه بقرار الرحيل، مقدما عرض الأهلي أمامهم لفسخ التعاقد.

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ويبقى مصير ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى الحالي في القلعة الحمراء معلقا وفي حال رحيله عن النادي فإن باولو لوبو سيحل مكانه.

ونجح سواريش في قيادة فيسنتي إلى إنجاز تاريخي، حيث حقق المركز الخامس ليتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، وهي المشاركة الأوروبية الأولى في تاريخ النادي.

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ويأتي البرتغالي خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي أعلن الأهلي رحيله بالتراضي في الثالث عشر من يونيو الماضي.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

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لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدا.

ومنذ ذلك الوقت يتولى سامي قمصان قيادة الفريق بصورة مؤقتة، حيث فاز على المصري بالسلوم في الموسم الحالي لكأس مصر، ثم فاز على إيسترن كومباني 4-1 وتعادل مع الزمالك 2-2 وفاز على غزل المحلة 2-1 في الدوري، وأخيرا فاز على بيراميدز في كأس مصر للموسم الماضي 2-1.

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