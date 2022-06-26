مدرب الأهلي - اعتراضات التحكيم وإشادة بالجماهير.. كيف يتعامل سواريس مع الإعلام؟
الأحد، 26 يونيو 2022 - 20:23
كتب : محمود ضياء
من المنتظر أن يصبح البرتغالي ريكاردو سواريس مدرب الأهلي الجديد.
وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اتفاق الأهلي مع المدرب صاحب الـ47 عاما.
سواريس قد يحضر مباراة سموحة، ومن المنتظر أن يقود الفريق لمدة عامين
فكيف يتعامل ريكاردو سواريس مع الإعلام؟
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