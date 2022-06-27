بعد رقمه الأفضل في الدوري الإسباني.. إسبانيول يتعاقد مع خوسيلو

أعلن إسبانيول تعاقده مع خوسيلو مهاجم ديبورتيفو ألافيس في صفقة انتقال حر.

وبحسب بيان إسبانيول الرسمي، فإن عقد اللاعب الذي سيبدأ اعتبارا من موسم 2022-2023، يمتد لمدة 3 مواسم، لينتهي في صيف 2025.

ويخوض خوسيلو تجربته المقبلة بعد نهاية عقده مع ألافيس، وبعد أن تمكن من تحقيق أفضل رقم تهديفي له في الدوري الإسباني.

وسجل خوسيه لويس ماتو سانمارتين المعروف اختصارا باسم "خوسيلو" 14 هدفا في الدوري خلال الموسم الماضي مع ألافيس، وصنع 5 في 37 مباراة.

وبدأ اللاعب مسيرته بين ناشئي سيلتا فيجو، ثم انتقل منه إلى ريال مدريد، وفي نهاية المطاف تم بيعه في 2012 من مدريد إلى هوفنهايم الألماني مقابل 6 مليون يورو.

لم تعتبر ألمانيا بلاد غريبة بالنسبة له، إذ ولد عام 1990 في مدينة شتوتجارت.

وخلال هذه الرحلة انتقل معارا إلى أينتراخت فرانكفورت، ثم تم بيعه إلى هانوفر في 2014 مقابل 5 مليون يورو، وفي العام التالي وصل إلى إنجلترا للمرة الأولى، منتقلا إلى ستوك سيتي مقابل 8 مليون يورو.

في 2016 أعاره ستوك لصفوف ديبورتيفو لاكورونيا، ثم باعه لنيوكاسل يونايتد في 2017 مقابل 5.5 مليون يورو، الذي أعاده إلى إسبانيا بدوره في 2019، حين باعه إلى ألافيس مقابل 2.24 مليون يورو.

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